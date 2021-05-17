Belediye’den 3 mahalleye kreş 

Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Mayıs ayı oturumunda kreşlerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kreş yeri için şuanda 3 mahallede yer tespiti yaptıklarını söyledi.

İlk kreşin Bahçelievler Mahallesi’ne yapılacağını, ikinci kreşin Mimarsinan, üçüncüsünün ise Ulukavak Mahallesi’ne yapılacağını belirten Aşgın, “Bu kreşler Belediyemiz tarafından işletilecek. Hemşehrilerimize güzel bir hizmet sunmuş olacağız” dedi. (Haber Merkezi)

