Belediyeden “28 Şubat” konferansı

28 Şubat’ın ülke demokrasi tarihinde kara bir leke olarak durduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, bin yıl sürecek denilen bu kara lekenin üstesinden Türk milletinin kısa sürede geldiğini söyledi. 28 Şubat’ı unutmamak ve unutturmamak için Çorum Belediyesi olarak düzenledikleri konferansa yazar – tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik'i konuşmacı davet ettiklerini kaydeden Yağbat, "Yakın tarihimizde çok sayıda darbe ve ihanet kalkışmaları tarihe gömüldü. Gereken dersleri milletçe verdik.” dedi.

Yağbat, 28 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenecek “28 Şubat'ı Doğru Anlamak” konulu konferansa tüm Çorum halkını davet etti.