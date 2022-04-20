Belediye’den 23 Nisan Çocuk Şenliği

Birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak 23 Nisan çocuk şenliğinde eğlenceli yarışmalar, halk oyunları gösterileri, sürpriz hediyeler ve ikramlar, masa tenisinden basketbola, plaj voleybolundan satrança kadar 15 farklı branşta spor oyunları, çocuk animasyon gösterileri ve Balonların Efendisi Mehmet Mahmut Erdem’in muhteşem balon gösterisi yer alacak.

Çorum Belediyesi’nin 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 12.00’de Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştireceği 23 Nisan çocuk şenliklerine tüm Çorum halkı davet edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

