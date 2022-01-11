Belediye’den 2021 yılında 76 bin 100 metre altyapı 

Çorum’u daha yaşanabilir şehir haline getirmek için gece gündüz aşkla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “2021 yılında altyapı planlama çalışmaları kapsamında belirtilen çalışma alanlarımızın üzerinde bir performans geliştirdik.” dedi.

39 BİN 697 METRE İÇMESUYU

“Hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenle su içmeleri için içmesuyuna önem veriyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sağlıklı suyun musluklara kadar ulaşması için ekiplerin gece gündüz demeden büyük bir titizlikle çalıştığını vurguladı. Başkan Aşgın, “Yeni içmesuyu hattı döşeme çalışmalarımız ve zamanla ekonomik ömrünü tamamlamış boruları değiştirerek uzun ömürlü ve daha sağlıklı borularla yeniliyoruz. “2021 yılında toplam 33 bin 364 metre içmesuyu hattı çalışması ve 6 bin 333 metre parsel bağlantısı gerçekleştirdik.” diye konuştu.

36 BİN 388 METRE YAĞMUR

SUYU VE KANALİZASYON

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmalarda Çorum’un bugününü ve yarınını değil geleceğini inşa ettiklerinin altını çizerek “Kaliteli ve sağlıklı bir altyapı ile ilerde oluşabilecek yoğunluklara da cevap vermeyi hedefliyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmek ve yağmursularının taşkınlara ve sel su baskınlarına neden olmaması için 2021 yılında 11 bin 685 metre yağmursuyu hattı çalışması yaptık. Şebeke ve parsel bağlantılarıyla birlikte 27 bin 703 metre kanalizasyon hattı tesis ettik.” dedi. (Haber Merkezi)

