Belediyeden 12 bin 300 öğrenciye deneme desteği

Çorum Belediyesi, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı gençlik hizmetleri işbirliği protokolü çerçevesinde Çorum Merkez ve ilçelerde öğrenim gören 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav başarısını artırmak için her bir öğrenciye 3 deneme sınavı desteği verecek.

Çorum Belediyesi olarak eğitime destek vermek için adeta fırsat kolladıklarını, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptıkları protokol kapsamında eğitime doğrudan destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Biz belediyemizin gençlik merkezlerinde eğitime destek kursları veriyoruz. Buraya gelen öğrencilere deneme sınavı desteği de veriyoruz. İl genelinde başarıyı yükseltmek hedefiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir protokol imzalayarak il genelinde 8 ve 12. sınıfa giden 12 bin 300 öğrencimizin her birine 3 kez olmak üzere toplamda 36 bin 900 adet deneme desteği vereceğiz” dedi.

Başkan Aşgın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye olarak eğitime desteği artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.