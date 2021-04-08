Belediye’de seçim günü

Çorum Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı bugün yapılacak.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat tarafından yayınlanan Belediye Meclis Toplantısı gündemine göre toplantıda seçimler gerçekleştirilecek.

Belediye Meclis Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak olan toplantıda 1. Meclis Başkan Vekili, 2. Meclis Başkan Vekili, 2 Kâtip Üye, 2 yedek Kâtip üye, 3 Encümen Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi ile Çorum Belediyesi İktisadi İşletme temsilcisi seçimi yapılacak.

Akkent Mahallesi sınırlarının güncellenmesinin ele alınacağı, mahalli idareler sözleşmeli personel ücretlerinin belirleneceği, Alaca, Kargı ve Ortaköy Belediyelerine boya ve çizgi ekipmanı yardımı yapılması, kadro ihdası ve Belediye Başkanına gayrimenkul satın alınması, takası veya trampası konusunda yetki verilmesi konusunun görüşüleceği Belediye Meclis Toplantısı’nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği de görüşülecek.

Belediye Meclisi Toplantısı’nda ayrıca çeşitli imar planı değişikliği ve teklifleri de ele alınacak. Taşınmaz alım ve satımı için Başkan Yardımcılarına yetki verilmesinin görüşüleceği toplantılarda Ağrı Hamur Belediyesi’ne Ramazan etkinliği yardımı, Tesisler Müdürlüğü Yönetmeliğinde revize yapılması konuları da yer alıyor.

Belediye Meclis Toplantısı’nda ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporunun üyelerin bilgisine sunulurken, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine istinaden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporu da ele alınacak.

(Volkan SINAYUÇ)

