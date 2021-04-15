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Belediyede mesai saatleri değiştirildi

Güncel 15.04.2021, 21:28
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Belediyede mesai saatleri değiştirildi

Çorum Belediyesi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında mesai saatlerinde değişikliğe gitti.
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. 
Buna göre Çorum Belediyesi de mesai saatlerini 09.30 - 12.30 / 13.00 - 16.00 olarak güncelledi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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