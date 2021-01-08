“Belediye’de iç kontrol birimi kurulmalıdır”

2019 yılına ilişkin Sayıştay raporuna göre özellikle mali konularda birçok eksikliğin ortaya çıktığını kaydeden Çağlar, bu eksikliklerin yaşanmaması adına iç kontrol birimi kurulmasına dair bir takım yönetmeliklerin yayınlandığını ancak birçok belediyenin bu konuda adım atmadığını dile getirdi.

2021 yılı için Çorum Belediyesi’nden iç denetim sistemini oluşturmasını istediklerini belirten Çağlar, bu şekilde Belediye’nin kendi oto sistemini sağlayacağını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)