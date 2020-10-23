Belediye’de “bütçe” mesaisi

Belediye yönetimi ile birlikte teknik elemanların da üzerinde titizlikle çalıştığı bütçe planlamasıyla ilgili toplantılar yapılıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından da görüşülerek Belediye Meclisi’ne sunulacak olan 2021 yılı bütçesiyle ilgili yapılan toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatlerinde arasında yer alan yatırımların yanısıra belediye hizmetlerinin de aksatılmadan yürütülmesi için bütçe hazırlığı titizlikle yapılıyor. Başkan Aşgın, çalışmaları sosyal medya hesabından “Başkan Yardımcılarımız ve teknik ekibimizle şehrimizin 2021 yılı bütçesi üzerinde çalışıyoruz” ifadeleriyle paylaştı.

(Haber Merkezi)