Belediye’de bütçe 1 milyar 285 milyon TL’ye yükseldi

Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan ikinci olağan toplantısı Belediye Başkanvekili Lemzi Çöplü yönetiminde üyelerin katılımı ile tek gündem maddesi üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda 482 milyon TL’lik ek bütçe mecliste oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Meclisi’nin 2022 yılı için belirlediği 803 milyon TL’lik bütçe ile birlikte 2022 yılı bütçe toplamı 1 milyor 285 milyon TL’ye yükselmiş oldu.

CHP GRUBU RED OYU VERDİ

Belediye Meclisi’ndeki oylama öncesi CHP grubu adına söz alan Naz Bulut, 482 milyonluk ek gider bütçesiyle bütçenin toplam 1 milyar 285 milyona çıkarıldığına dikkati çekerek, “CHP Meclis Grubu olarak biz bu vebalin altına girmeyeceğiz ve bütçeye ret oyu kullanacağız. Çünkü müdürlüklerin taleplerini bilmiyoruz. Hangi gider konusunda hangi harcamayı yapacaklar. Yüksek enflasyon bahane gösterilerek bu kalemlerin üzerine başka harcamalar da bindirildi mi bilmiyoruz. Komisyon üyelerine bile gönderilmeyen 67 sayfalık ek bütçe bu kadar şeffaf ve düzgün yapıldıysa neden bu çalışmayı bize son dakika gönderdiniz. Korkunuz nedir? Nerede şeffaflık anlayışınız?” dedi.

“TASARRUF YAPILMALI”

Yerel yönetimlerin ek bütçeleri deprem, afet ve savaş gibi olağanüstü durumlarda yapabileceğini savunan Naz Bulut, şöyle devam etti: “Geldiğimiz noktaya bakılırsa 2022 yılının ilk 6 ayında döviz kurlarındaki önlenemeyen artış, yüksek enflasyon, savurgan bir yönetim anlayışı ve halkın kaynaklarının gereksiz yatırım ve projelere harcanmasıyla şartlar bizi bu noktaya getirmiştir. Örneğin Çoruminia, Çorumlu Obası Gençlik Merkezi, Tarihi Bedesten Çarşısı, Çimento fabrikasının yeri ve Çok-İş istihdam büroları. Son yılın gelir bütçesine baktığımızda gerçekleşme oranları yüzde 50 – 60 belediyenin öz gelirleriyle bu maliyetlerin altından kalkması neredeyse imkansız. Bu sebeple uygun görülen gider kalemlerinde azami tasarruf yapılması bir tercih değil, zorunluluktur.”

Ek bütçede BELTAŞ’ın 30 milyon TL sermaye artırım talebine de tepki gösteren Nazik Bulut, “En iyisi belediyenin tüm müdürlüklerini Beltaş şirketine devredelim. Belediyenin de kapısına kilit vuralım. Denetim yok, halka hesap verme yok. Şirket yapsın bütün işleri. 2 bin çalışanlı bir belediyede birçok faaliyetimizi hizmet alım yöntemiyle yapıyoruz nasıl olsa.” ifadesini kullandı.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanvekili Lemzi Çöplü ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP grubunun sürekli aynı şeyleri söylediğini, Çimento Fabrikası yatırımının yüzyılın yatırımı olacağını, toplantıda Belediye ile ilgili konuları konuşamadıklarını dile getirerek Naz Bulut’un sözlerine karşılık verdi.

Konuşmaların ardından ise ek ödenek kararnamesi madde madde oylanarak kabul edildi.



(Nurdan AKBAŞ)