Belediye’de bayramlaşma

Çorum Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları, belediye personeli, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma törenine gelen misafirleri karşılayan Başkan Aşgın, herkesle tek tek bayramlaşarak yakından ilgilendi.

Bayramlaşmaya gelen yüzlerce kişi belediye binasında uzun kuyruklar oluşturdu. Her biri ile yakından ilgilenen Başkan Aşgın, vatandaş ve personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Başkan Aşgın, bayramlaşmaya gelen çocuklara da oyuncak hediye etti.

Öte yandan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajla Çorum halkının ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Aşgın, bayramlarda birliğin ve beraberliğin pekiştiğini, dargınların barıştığını, hasretlerin sona erdiğini, dini ve milli duyguların öne çıktığını ifade etti.

Yılın her günü olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilediklerini, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Aşgın, “Ramazan ayından önce olduğu gibi Ramazan ayında da hep halkımızla iç içe olduk. Farklı meslek gruplarıyla iftar programlarında, gönül sofralarımızda bir araya geldik. Handa Ramazan etkinliklerimizle hafta sonu birbirinden güzel programları hemşehrilerimizin beğenisine sunduk” diye konuştu.

Bayramların yaşlıları, hastaları, akrabaları, kimsesizleri ziyaret etmek ve onların gönüllerini almak için bir vesile olduğunun altını çizen Başkan Aşgın mesajında: “Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlıkla, esenlikle ve huzurla kavuşmayı diliyorum.” ifadelerini kullandı.



(Volkan SINAYUÇ)