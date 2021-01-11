Belediye’de araç kiralama devri kapandı

Belediye tarafından geçtiğimiz dönemlerde yaygın hale getirilen araç kiralama sona erdirilerek artık satın alma yoluna gidiliyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın göreve gelmesinden sonra yapılan araştırma sonucunda araç kiralama yerine araç satın alımlarına başlanmıştı.

Belediye Başkanı Aşgın, 2020 yılının başından beri yani bir yıllık süreçte 59 aracı Belediye’nin öz kaynakları ile satın aldıklarını duyurarak kiralık araç devrini bitirdiklerini bildirdi. Belediye tarafından Devlet Malzeme Ofisi’nden bir yıllık süreçte alınan ve 11 milyon TL ödemesi de yapılan 59 aracın anahtar teslim töreni Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Gazi Caddesi boyunca iki tarafa da yerleştirilerek iki gün boyunca sergilenen araçların anahtar teslim törenine AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Belediye Başkanı Aşgın ve Milletvekilleri Ceylan ile Kavuncu birer konuşma yaparken, konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından temsili olarak 4 aracın anahtarı şoförlere teslim edildi. Protokol üyelerinin yeni araçları incelemesinin ardından ise Gazi Caddesi'nden başlayarak araçlar kent içinde kortej geçişi düzenlendi.

“2020 YILINDA YATIRIM VE HİZMETTE ZİRVE YAPTIK”

Buruk geçen 2020 yılının bir imtihan yılı olduğunu belirterek 2021 yılının insanlık aleminin yaşayacağı en mutlu ve huzurlu yıl olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Aşgın, 2020 yılında pandemi belasının ülkede ve şehrimizde de kendini hissettirdiğini, sevdiğimiz bir çok insanın hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği dile getirdi. Başkan Aşgın, “Geçen yıl ülkemizde ve ilimizde buruk geçti ancak Çorum Belediyesi açısından destansı işlerin yapıldığı güzel bir yıl oldu. AK Parti belediyeciliği 2020’de yılında da zirve yaptı. 2020 yılında ‘100 bin ton asfalt dökeceğiz’ dedik ama dün itibariyle 113 bin tona ulaştık. Yine altyapıyla ilgili sadece kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi olarak 47 kilometre altyapı hizmetini tamamladık. Şehrimizin kanayan yarası stadyum meselesi vardı. O kamburu bitirdik, stadyumu hizmete açtık ve Gençlik Spor Bakanlığı’na devrini gerçekleştirdik ondan sonra belediyemiz rahatladı.

“ÇOK SAYIDA YATIRIM VE HİZMETE İMZA ATIYORUZ”

2020 yılı içerisinde Türkiye’de çok az belediyenin başardığı çöpten elektrik üretimini başardık. Artık yılsonu itibariyle çöpten elektrik üretiyoruz. ÇORBİS’ten Çorumina’ya kadar birçok çalışmaya imza attı. Özellikle refakatçi misafirhanesini çok önemsiyorum. Hemşehrilerimizin hizmetine geçtiğimiz hafta sundu. Hastaneye ilçelerden, köylerden gelenler var. Kalacak yeri olmayanlara kucaklarımızı açıyoruz. Her odasında televizyonu, buzdolabıyla 5 yıldızlı otel konseptinde garibi gurabayı misafir ediyoruz. Yarım kalan camileri tamamladık.

“ADALETTEN AYRILMAYIZ”

Yeni yollar açtık. Yol medeniyet demek. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ni gördünüz. Sanayi Sitesi’ne bir yol açacağız dedik ama 3 tane NATO yolu gibi yol açtık. Filyasyon ekibine araç lazım denildi. Taksici esnafımızla anlaşma yaptık ve 25 aracımızı iki gün içinde teslim ettik. Esnafımıza verdiğimiz destekleri biliyorsunuz. Bizim ölçeğimizde hiçbir belediyenin yapmadığı ölçüde yardımlar devam etmekte. Koçhisar’ı mı anlatalım, Çimentoyu şehrimize kazandırdığımı mı anlatayım. Daha anlatacağımız çok hikâyemiz var. Biz bunları kol kola el ele vererek bunları yaptık. Ben ilk aday olduğumda ALİ (Adalet – Liyakat – İstişare) olmaya geliyorum demiştim. Özellikle muhtarlarım burada. 15 mahallemizin muhtarına da adaletimizden şüpheniz var mı diye sorduğumuzda “adaletinden şüphem yok başkanım” diyorlar. Bundan sonra da adalet anlayışında asla değişiklik olmayacak” diye konuştu.

“59 ARACI DMO’DAN ALDIK”

2020 başından itibaren kiralık araç kullanımını sonlandırmaya başladıklarını ve göreve geldiklerinde belediyenin çok sayıda kiralık aracının olduğunu tespit ettiklerini belirten Aşgın, “Biz 'Bu araçları kiralamak mı yoksa satın almak mı daha mantıklı olur?' diye çalışma yaptık ve 3 yılda, en fazla 4 yılda kira olarak ödeyeceğimiz parayla araçlara sahip olmuş olacağız. Üç yıl sonra artık o para da cebinde, araçlar da cebinde. Şehrimiz için çok önemli karar aldık. Ayrıca araçları ihale ile almak istemediğimiz için salgından hemen önce DMO'dan almaya karar verdik. İhale yaparak, 'ihale ona mı verildi, buna mı verildi' tartışmalarına da girmeden, doğrudan devletin kurumundan tamamını satın aldık. DMO'nun hesabına Şubat ayında yaklaşık 11 milyon lira yatırdık. Araçlarımız peyderpey geldi” dedi.

Çorum Belediyesi’nin satın aldığı 59 araç arasında 22 panelvan, 11 kasalı transit, 11 minibüs, 8 binek otomobil, 3 otobüs, 1 hasta nakil aracı, 1 mobil ikram aracı, 1 et nakil aracı ve mini ekskavatör bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, milletin Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına sahip çıktığı sürece hizmet ve yatırımların zirvesine çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)