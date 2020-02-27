“Belediyecilikte çok önemli hizmetler yapıldı”

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Mustafa Tuzcu öncülüğünde Ankara’ya giden AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Bülent Özdoğan, Muhammet Murat Kılıçlı, Bilal Selman Özünel, Namık Kemal Batman ve Reşit Keleş, TBMM’de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a da ziyarette bulundular.

Belediye meclisi çalışmaları hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgiler veren meclis üyeleri, çeşitli konularda da istişare ettiler.

Ziyaretlerinden dolayı meclis üyelerini teşekkür eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyük Belediyesi’nde başlattığı belediyecilik anlayışının Çorum’da da en güzel şekilde yürütüldüğünü belirtti. Yıllardır AK Belediyecilikle yönetilen Çorum’da diğer partilerin hayal bile edemeyeceği çok önemli hizmetlerin yapıldığını söyleyen Milletvekili Ceylan, şu anda görev yapan belediye yönetimi ve meclisinin uyum içerisinde Çorum’u daha yaşanabilir ve bölgesinin yıldızı bir kent haline getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Ceylan, meclis üyelerine fedakârca çalışmalarından dolayı tüm Çorumlular adına teşekkür ederken, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi. (Haber Merkezi)