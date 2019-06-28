Belediye zemin kaplama malzemesi aldı

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü EPDM zemin kaplama malzeme alımı ihalesi gerçekleştirdi. Muhtelif parklarda deforme olmuş EPDM kaplamalarında kullanılmak üzere 600 m2 alınacak malzemenin yaklaşık maliyeti 77.400 TL olurken, iki firma teklif verdi. En düşük teklifi veren 43.194 TL ile İrfan Örme Tek. Nakliyat olurken, Anka Es Zemin Sistemleri 108.600 TL teklif verdi.