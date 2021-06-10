Belediye, Yunus Emre Parkındaki kafeteryayı kiraya verecek

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait olan Yunus Emre Parkında bulunan kafeterya, restoran ve hızlı yemek nitelikteki iş yerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 5 yıl müddetle kiraya verilecek” dendi.

İhale 15.06.2021 Salı günü saat: 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

