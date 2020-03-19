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Belediye yönetimi ile kavşak istişaresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediyesi üst yönetimi ile Çevreyolu’nda 8 ilçenin bağlantısını sağlayan yolda yapılması hedeflenen köprülü kavşakla ilgili istişare yaptı.

Belediye yönetimi ile kavşak istişaresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediyesi üst yönetimi ile Çevreyolu’nda 8 ilçenin bağlantısını sağlayan yolda yapılması hedeflenen köprülü kavşakla ilgili istişare yaptı.

19 Mart 2020 Perşembe 22:58
Belediye yönetimi ile kavşak istişaresi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediyesi üst yönetimi ile istişare toplantısı yaptı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra başkan Yardımcıları, İmar Müdürü, Özel Kalem Müdürü ve teknik personelin tam kadro hazır bulunduğu toplantıya ilişkin açıklama Milletvekili Kavuncu’dan geldi.

Milletvekili Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretlerinde inşasına karar verilen önemli yatırımlardan Çorum'un 13 ilçesinden 8'i, İskilip, Bayat, Uğurludağ, Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Osmancık, Kargı ilçelerimizi Çoruma bağlayacak, Çorum girişinde trafik akışını rahatlatacak, Ankara ve Samsundan gelen trafiğin, Osmancık-İskilip trafiğine ya da Osmancık-İskilip trafiğinin Ankara-Samsun trafiğine takılmadan akmasını sağlayacak, Çevreyolu, Akşemseddin Caddesi kavşak düzenlemesi konusunda, Çorum Belediyemizce vakit geçirilmeden hemen çalışmalara başlanılan söz konusu köprülü kavşak konusunda Çorum Belediye Başkanımız Halil Ibrahim Aşkın ve belediye Başkan yardımcılarımızla birlikte çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk”

Bilindiği gibi Bakan Turhan geçtiğimiz günlerde geldiği Çorum’da Çorum Çevreyolu üzeri Akşemseddin Caddesi karşısında 8 ilçe 150 bin nüfusu ilgilendiren kavşakta yapılmak istenen düzenlemeyi yerinde incelemişti. Belediye Başkanı Aşgın da proje konusunda bilgi sunarak destek talebinde bulunmuştu.

150 bin nüfusa sahip 8 ayrı ilçenin kesiştiği yerin farklı seviyeli kavşakla Akşemseddin Caddesi’ne bağlanması öngörülüyor. İskilip ve Osmancık yolu tamamlandığında bölgenin trafik yoğunluğunun artacağı hesap edilerek seviyeli kavşak yapılması talep ediliyor.

(Haber Merkezi)

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