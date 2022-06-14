Belediye yol çizgi boyası satın alıyor

2022 Yılı Trafik Yol Çizgi Boyası Alımı mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı.

İhalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri değerlendirildi. Buna göre yaklaşık maliyeti 841 bin 358 TL olan ihalede ARC Mutfak Ekipmanları 857 bin 930 TL teklif verirken, Signaterma Boya 981 bin 500 TL ve STL Boya ve Kimya ise 1 milyon 15 bin 500 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

