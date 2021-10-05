Belediye, yeraltı çöp konteyneri satın alıyor

Belediye, Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Yeraltı Çöp Konteyneri Alımı için ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı. Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentte oluşan evsel atıkların toplanması amacıyla 21 adet 5 metreküp yeraltı çöp konteyneri alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 945 bin TL olan ihalede ilk olarak firmaların teklifleri ve belgeleri incelendi.

Buna göre Diyarsan Temizlik’in teklifi eksik belge nedeni ile geçersiz sayılırken, BDB Reklam İnşaat firması da 924 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

