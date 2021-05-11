Belediye yeni yollar açıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buharaevler mahallesinde yeni yol açma çalışması devam eden Buharaevler 43 ve 52. Sokakta çalışmaları yerinde inceledi.

Söz verdikleri gibi nerede bir ihtiyaç varsa belediye olarak oraya hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Şehrin hemen hemen her noktasında bizim fen işleri müdürlüğümüz ekiplerini çalışırken görebilirsiniz. Yol yeniliyoruz, asfalt zemini yeniliyoruz, yeni yollar açıyoruz. Asfalt sezonun açılmasıyla da asfalta hazırladığımız yeni yollarımızda asfalt serimi yaparak hizmete açacağız. Yeni yerleşim alanları içerisinde kalan Buharaevler 43. ve 52. Sokaklarımızda toplamda 810 metre uzunluğunda iki adet yeni yol açıyoruz ” dedi ve hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Çalışmaları teknik ekiple birlikte inceleyen Başkan Aşgın, Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan yeni açılan yollarla ilgili bilgi aldı. Yolların açıldığı bölgede ikamet eden vatandaşlar da yol olmadığı için mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek bu hizmet için Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür ettiler.