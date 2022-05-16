Belediye yemek yarışması düzenliyor

Çorbalar, et yemekleri, hamur işleri ve tatlılar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek yarışmada, dereceye girenler ödüllendirilecek.

Türkiye’nin en zengin mutfak kültürüne sahip illerinden olan Çorum’da yöresel yemeklerin unutulmaması ve gelecek nesiller tarafından da bilinmesi amacıyla düzenledikleri yarışma ve ödül töreni Velipaşa Hanı’nda yapılacak.

18 yaş üstü herkesin katılımına açık olan yarışmaya 10-20 Mayıs tarihleri arasında bireysel başvuruların Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde alınacağı yarışmayla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler 606 05 75 / 1910 numaralı telefonu arayıp alabilecek. Yarışmanın ödül töreni 26 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’da Velipaşa Hanı’nda düzenlenecek.

Yarışmada her kategori için 1.’ye 3000. TL, 2.’ye 2000 Tl, 3.’ye 1000 TL ile ödül verilecek.

