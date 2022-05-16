Belediye yemek yarışması düzenliyor
Belediyesi, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, ‘’Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri’’ yarışması düzenliyor. Belediye, unutulmaya yüz tutmuş meşhur Çorum yemek kültürünü geleceğe taşıyor.
Çorbalar, et yemekleri, hamur işleri ve tatlılar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek yarışmada, dereceye girenler ödüllendirilecek.
Türkiye’nin en zengin mutfak kültürüne sahip illerinden olan Çorum’da yöresel yemeklerin unutulmaması ve gelecek nesiller tarafından da bilinmesi amacıyla düzenledikleri yarışma ve ödül töreni Velipaşa Hanı’nda yapılacak.
18 yaş üstü herkesin katılımına açık olan yarışmaya 10-20 Mayıs tarihleri arasında bireysel başvuruların Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde alınacağı yarışmayla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler 606 05 75 / 1910 numaralı telefonu arayıp alabilecek. Yarışmanın ödül töreni 26 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’da Velipaşa Hanı’nda düzenlenecek.
Yarışmada her kategori için 1.’ye 3000. TL, 2.’ye 2000 Tl, 3.’ye 1000 TL ile ödül verilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31