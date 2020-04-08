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Belediye yaralı köpeğin tedavisini yaptı

Hayvan sever vatandaşlar tarafından durumu bildirilen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çorum'a getirilen yararı köpek, Çorum Belediyesi tarafından tedavi edildi. Bayat İlçesinden gelen yaralı köpek şimdi emin ellerde tedavisinin tamamlanmasını bekliyor.

Belediye yaralı köpeğin tedavisini yaptı

Hayvan sever vatandaşlar tarafından durumu bildirilen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çorum'a getirilen yararı köpek, Çorum Belediyesi tarafından tedavi edildi. Bayat İlçesinden gelen yaralı köpek şimdi emin ellerde tedavisinin tamamlanmasını bekliyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 19:28
Belediye yaralı köpeğin tedavisini yaptı

Daha önce Bayat’ta karın bölgesinden bir operasyon geçiren yaralı köpeğin durumunun iyiye gitmemesi ve hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, görevli personelin yaralı köpeğe anında müdahalede bulunduğunu kaydetti. Daha önce de benzer vakalarla getirilen hayvanları burada başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini belirten Başkan Aşgın, "Yapılan muayene sonucunda köpeğimizin yarasının enfeksiyon kaptığı anlaşıldı ve yarası temizlenerek kapatıldı. Yaralı köpeğimizi şu anda geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde müşahade altında tutuyoruz. Bir süre daha misafirimiz olacak. Bir ayağı çok önceden kaybettiği anlaşılan köpeğimizin kısa sürede iyileşmesini umut ediyoruz." dedi.

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