Belediye yangın algılama alarm sistemi satın alıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye üç firma katıldı.

Çorum Belediyesi’ne bağlı 18 adet hizmet binasının yangın algılama ve alarm sistemlerinin düzenli ve verimli çalışması amacıyla montaj dahil 11 kalemde malzeme alım işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 140 bin TL olan ihalede Emrah Koluuzun 129 bin 850 TL, Eşref Polat & Sebahattin İşler iş ortaklığı 326 in 240 TL ve AYG Yangın Güvenlik Teknik Servis ise 443 bin 927 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın Belediye’nin Velipaşa Konağı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Hal Müdürlüğü Binası ve Hal Deposu, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Binası, Millet Bahçesi İdari ve Kafeterya Binaları, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü Binası, Kale Mahallesi Spor Salonu, Ulukavak Mahallesi Spor Salonu, Nikâh Sarayı Binası, Melikgazi Kültür Merkezi Binası, Melikgazi mevkii Taşocağı Binası, Veteriner İşleri Müdürlüğü Binası; Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası, Scada ve Laboratuar Merkezi, Tıbbi Atık Toplama Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Müzesi Binası ve Çorum Belediyesi Spor Tesisi’ni kapsayan ihalenin sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

