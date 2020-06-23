Belediye yağmursuyu kollektörü yaptıracak

Fevzi Çakmak 3 Cadde ile Cemilbey Caddesi arasındaki bölgede Yağmursuyu Kollektörü Yapım İşini kapsayan ihale Belediye İhale Odası’nda Selim Karaca yönetimindeki komisyon huzurunda yapıldı.

Yaklaşık 740 metre yağmursuyu kollektörü yapımını kapsayan ve 698 bin TL maliyeti bulunan ihaleye üç firma katıldı. Buna göre Toy-Er İnşaat 346 bin 100 TL teklif sunarken, Metin Hafriyat 377 bin 310 TL, Kazım Kurt ise 408 bin 09 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Karaca firmaların tekliflerin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)