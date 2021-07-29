Belediye yağmursuyu kollektörü yaptıracak

Belediye 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 2021 Yılı Mimarsinan Mahallesi Yağmursuyu Kollektörü yapım işini ihale etti.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 920 bin 733 TL olan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi. Buna göre Mimar Sinan Mahallesi’nde yapılacak iş için Metin Hafriyat Kum İnşaat tarafından 784 bin 700 TL, Toy-Er İnşaat Ticaret tarafından ise 818 bin 100 TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Karacaköylü ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Murat SARIKOCALAR)

