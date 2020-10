Belediye virüs tedbirlerini artırmaya devam ediyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını gece-gündüz sürdüren Çorum Belediyesi, bu tedbirler kapsamında gelişen teknolojiyi de kullanmayı ihmal etmiyor. Hizmet binası girişine yerleştirilen ‘’ateş ölçer termal kamera‘’ sistemi ile binaya aynı anda giriş yapan birçok vatandaşın vücut ısısı eş zamanlı olarak ölçülebiliyor. Aynı zamanda bu sistem maske takmayan veya maskeyi uygun şekilde takmayan vatandaşları da tespit edip görevlileri uyarabiliyor.

Her alanda öncelikli olarak vatandaşların sağlığını düşündüklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, ‘’Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Belediye hizmet binamızda bu süreçte tedbirlerimizi artırdık. Hizmet binamızın her katına dezenfektan ünitelerimizi ilk günden itibaren yerleştirmiştik. Şimdiyse ‘’Ateş ölçer termal kamera ‘’ sistemini binamıza getirdik. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız binamıza hiç beklemeden çok daha seri şekilde giriş yapabiliyor. Vücut ısısı belirlenen ortalamanın üzerinde olan kişileri tespit eden bu sistem, görevli arkadaşımızı uyarıyor. Ayrıca sistem, maskelerini takmayan veya uygun olarak takmayan kişileri de tespit ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyin ötesinde.‘’ şeklide konuştu.