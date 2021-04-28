Belediye Villa, Ticaret ve Sanayi arsaları satıyor

Belediye basın biriminden yapılan açıklamada, mülkiyeti belediyemize ait olan Buharaevler Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan Villa arsaları ve Çorum Sanayi Sitesi girişinde bulunan Ticaret ve Sanayi arsaları, 2886 Say. Kan. 45. md. göre Açık teklif arttırma usulü ile en az %50'si peşin kalanı en çok 8 taksitle(taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) şeklinde satılacağı bildirildi.

İhalenin 28.04.2021 Çarşamba günü Saat: 14.00'da Turgut Özal İş Merkezi Kat 4’te bulunan Belediye Meclis Salonunda yapılacağı söylendi.

Satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/6-adet-arsa-satis-ihalesi/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

