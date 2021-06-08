Belediye villa- konut ve site arsası satacak

Basın Birimi’nden ihaleyle ilgili yapılan açıklamada, mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerinde bulunan 2 adet villa-konut site arsalarının ihale yoluyla satılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada: “Satılacak arsaya ait listeye https://corum.bel.tr/2-adet-tasinmazin-satis-ihalesi-2/ internet adresinden ulaşabilirsiniz. Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00TL karşılığında temin edilebilir ya da ücretsiz görülebilir. İhale yarın (09 Haziran 2021 Çarşamba günü) saat 14.00’de Çorum Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.” denildi.

(Haber Merkezi)

