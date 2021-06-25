Belediye villa, konut, ticaret ve sanayi arsaları satıyor

Belediye basın biriminden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyemize ait olan 3 adet villa ve konut arsası ile 5 adet Ticaret ve Sanayi arsaları olmak üzere toplam 8 arsayı, 2886 Say. Kan. 45. md. göre açık teklif arttırma usulü ile en az %50’si peşin kalanı en çok 8 taksitle(taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) şeklinde satılacağını bildirdi.

İhalenin 29.06.2021 Salı günü Saat: 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi Kat 4’te bulunan Belediye Meclis Salonunda yapılacağı söylendi.

Satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/8-adet-arsanin-satis-ihalesi/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

