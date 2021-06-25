Belediye villa, konut, ticaret ve sanayi arsaları satıyor
Çorum Belediyesi ihale yoluyla Buharaevler Mahallesinde ve Haskentte villa arsaları, Bahçelievler Mahallesinde konut arsası ve Çorum Sanayi Sitesinde ticaret ve sanayi arsalarını satacak.
Güncel 25.06.2021, 20:00 25.06.2021, 20:01
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Belediye basın biriminden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyemize ait olan 3 adet villa ve konut arsası ile 5 adet Ticaret ve Sanayi arsaları olmak üzere toplam 8 arsayı, 2886 Say. Kan. 45. md. göre açık teklif arttırma usulü ile en az %50’si peşin kalanı en çok 8 taksitle(taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) şeklinde satılacağını bildirdi.
İhalenin 29.06.2021 Salı günü Saat: 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi Kat 4’te bulunan Belediye Meclis Salonunda yapılacağı söylendi.
Satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/8-adet-arsanin-satis-ihalesi/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.
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