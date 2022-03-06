Belediye villa-konut arsaları satacak

Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Kuruçay Mevkii Slimkent bölgesinde bulunan 10 adet Villa-Konut arsalarının 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile satılacağı belirtildi.

İhale, 9 Mart Çarşamba günü saat: 15.00’da Turgut Özal İş Merkezi Kat: 4’te konferans salonunda yapılacak. Satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/10-adet-arsa-satisi/ internet adresinden ulaşılabilir. (Haber Merkezi)

