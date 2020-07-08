Belediye, vektörel mücadelede tedbiri elden bırakmıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı vektörel mücadele ekipleri, kış aylarından itibaren tespit ettiği karasinek-sivrisinek üreme noktalarında ve şehir merkezinde larva ve uçkunla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum halkının yaz sezonunu daha huzurlu geçirmesi için vektörel mücadele çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, haftanın 7 günü vektörel mücadele çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Karasinek ve sivrisineklerin üreme kaynaklarında 12 ay boyunca mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, “Vektörel mücadelenin hangi cadde, hangi sokak ve hangi alanda yapıldığını online takip cihazlarımız ile yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atmamak için ilaçların uygulama oranlarına, ilaçlama saatlerine önem veriyoruz” dedi. (Haber Merkezi)