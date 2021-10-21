Belediye ve OKA’dan istihdam için işbirliği

Çorum Belediyesi alt ve üst yapı çalışmaları ile sanat ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra Çorum’un her alanda gelişmesi ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlayacak projeleri de hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın SOGEP programı kapsamında hazırlanan “İstihdam Atölyeleri” projesini hayata geçirecek imzayı attı.

PİYASAYA KALİFİYE ELEMAN DESTEĞİ…

1 Milyon TL bütçeli proje kapsamında çeşitli iş kollarından teorik ve pratik eğitimler verilmek üzere atölyeler kurulacak. Bu atölyelerde yetişecek olan kursiyerler, iş gücü piyasasına kalifiye eleman olarak katılacak.

İMZALAR ATILDI

İstihdam Atölyeleri Projesi’nin imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel ve OKA yetkilileri katıldı.

AŞGIN’IN BİR SEÇİM VAADİ DAHA HAYATA GEÇİYOR

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın seçim dönemi projeleri arasında yer alan İstihdam Atölyeleri projesinin ilk adımını ÇOKİŞ biriminin kurarak attıklarını ifade etti.

Çorum Kariyer ve İş Merkezi’nin işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görerek kentimizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağladığını dile getiren Başkan Aşgın, “ÇOKİŞ, açık İş pozisyonlarına en uygun elemanı yönlendirme, vatandaşlarımızın kariyer planlarına katkı sağlama ve işletmelerin personel arama ve işe başlatma süreçlerini daha kolay takip edebilmeleri gibi çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

ÇOKİŞ İLE BİN 31 KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

ÇOKİŞ’in faaliyete başladığı 2020 yılı mart ayından bugüne kadar 413 kamu, 618 özel sektör olmak üzere toplamda 1.031 kişinin iş bulmasına vesile olduğunu açıklayan Başkan Aşgın, “İş arayan vatandaşlarımız ÇOKİŞ internet sitemize online olarak 7/24 giriş yapabilir, kayıt oluşturabilir ve ilanlara başvuru yapabilmektedirler” dedi.

ÇOKİŞ’İN KURULUŞ AMACINA UYACAK

Başkan Aşgın, “İstihdam Atölyeleri” projesinin ÇOKİŞ’in kuruluş amacını tamamlayan bir proje olacağını belirtti. Aşgın “İstihdama maksimum fayda sağlamak amacıyla Hitit Üniversitesi ortaklığında “Çorum Belediyesi İstihdam Atölyeleri” Projesi ile iş arayan vatandaşlarımız için, işletmeler tarafından talep edilen alanlarda, Çorum’un iş ve emek piyasalarının ihtiyaçlarına göre eğitimler vermek, nitelikli personel ile sektör buluşmasını sağlayarak istihdam edilmelerine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz” dedi.

İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKTE EĞİTİM

ÇOKİS sistemi kayıtları analiz edildiğinde en fazla eleman aranan ve taleplerin yeterince karşılanamadığı iş kollarını belirlediklerini açıklayan Başkan Aşgın, bu doğrultuda CNC Operatörlüğü, Makine Bakım Personeli, Elektrikçi, Kaynakçı, Ön Muhasebe ve Bilgisayarlı Muhasebe Personeli, Dikiş elemanı alanlarında proje kapsamında eğitimler verileceğini bildirdi.

PROJE BEDELİ 1 MİLYON TL

Belediye Başkanı Aşgın “Eğitimler teorik ve pratik olarak Belediyemize ait atölyeler, Kültür Merkezleri, ÇOKİŞ Ofisi, Hitit Üniversitesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğünün fiziki altyapıları ve insan kaynağı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi verilip istihdam edilmeleri sağlanacaktır. Proje toplam süresi 18 ay olup, Proje bedeli 100.000 TL Belediye eş finansmanı ile birlikte toplam 1.000.000 TL’dir.” dedi.

“ÇORUM’A HAYIRLI OLSUN”

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de ÇOKİŞ ile başlayan istihdam projesinin “İstihdam Atölyeleri” ile tamamlanacağını ifade etti. Şahin, İstihdam Atölyeleri’nin Çorum sanayisinin kalifiye eleman sorununa da çözüm olacağını vurgulayarak “Çorum’a hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

