Belediye ve Bem-Bir-Sen arasında “SDS” imzalandı

Belediye, Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Belediye’de çalışan 417 memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren SDS’nin imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin ve İnsan Kaynakları Müdürü Ekrem Özer katıldı.

Belediye Başkanı Aşgın, SDS’nin 15 Kasım 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsadığını bildirdi. Aşgın, mevcutta ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 70’i olan 1.195,65 TL olarak verilen sosyal denge ödemesinin, yaptıkları sözleşme ile yüzde 20 artışla 1.524,46 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Aşgın “Çorum Belediyesi’nde çalışan 417 memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren önemli bir sözleşmeye imza atıyoruz. Sözleşmeli personele en fazla nasıl yapabilir diye çalışma yaptık ve verebileceğimiz maksimum rakamı veriyoruz. Daha önceden 1.195 lira olan sosyal denge ödemesi, yüzde 20 artışla 1.524 TL’ye yükseldi. Yapılan artışla bordrolarda 328,80 TL’lik fark olacak. Yüzde 85 civarında Sosyal Denge Sözleşmemiz memurlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Şahin de sosyal denge sözleşmesinde yapılan artışla ilgili memnuniyetini dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Şahin “Bütün memur çalışanlarımız adına belediye başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir sözleşmeye imza atıyoruz. En maksimum artışı almış olduk. Bizi geri çevirmediniz için sendikamız adına ve çalışanlarımı adına sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından sosyal denge sözleşmesinin imzaları atıldı. İmza töreni sonunda Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çiçek ve hediye takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

