Belediye vana aldı

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen Şebeke Vanası Alım ihalesine 3 firma katıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 345 adet çeşitli boy ve ebatlarda yataklı sürgülü vana alımını kapsayan, yaklaşık maliyeti de 403 bin TL olarak belirlenen ihalede ilk olarak firmaların belgeleri incelendi.



Daha sonra ise firmaların tekliflerine geçildi. Buna göre Uyan Metalurji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ilk teklifinde 399 bin TL, ikinci teklifinde 369 bin 865 TL; Valf Metalürji Sanayi ve Ticaret A.Ş ilk teklifinde 399 bin 997 TL ve ikinci teklifinde 399 bin 997 TL; ihaleye katılan Abdullah Şahin ise ilk teklifinde 658 bin 675 TL ikinci teklifinde ise 629 bin 750 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

