“Belediye, üstüne vazife olmayan yatırımlara kalkışıyor”

Tahtasız, yarım bırakılmış yatırımları Çorum kamuoyunun gündemine getirmeye ve bir an önce tamamlanıp hizmete açılması için yetkililere çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Tahtasız, şimdi de Çorum Belediyesi’nin Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi kampus alanı içerinde yaptırdığı yurt binasının yarım bırakıldığına dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel bütçeden yapması gereken bir yatırımın, Çorum Belediyesi tarafından yerel bütçeden yapıldığını söyledi.

Yurt inşaatının da yarım bırakıldığını, atıl bir vaziyette beklediğini dile getiren Tahtasız, “Milli Eğitim Bakanlığı bu binayı devralıp tamamlamalı ve bir an önce bina hizmete açılmalıdır” dedi.

İl Başkanı Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Muhasibi Necdet Biçer ve İl Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü ile birlikte Çorum Belediyesi’nin yurt binası inşaatında incelemeler yaparak, çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.



Tahtasız, açıklamasında şunları söyledi:

“Çorum Belediyesi, Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi kampusünün yapımını üstlenmiş ve bu alana hem kız, hem de erkek öğrenciler için binalar yapmıştır. Binaların yanına spor salonu ve külliye camii de yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapması gereken bir yatırımı belediye yapmıştır. Spor salonu örneğinde olduğu gibi, belediye üzerine öncelikli vazife olmayan yatırımlara kalkışmıştır. Yeni stadyumu da belediye yapıp Spor Bakanlığına devretmiştir. Devletin gücünün yetmediği, aciz kaldığı durumlarda belediye elbette ki spor salonunu da, camiyi de, yurt binasını da yapacaktır. Ancak bu tür yatırımların devlet eliyle ve genel bütçeden yapılması gerekir. Bu tür yatırımlar için 83 milyon vatandaşın vergilerinden oluşan genel bütçe harcanmalıdır. Eğer belediye bu tür yatırımlar için 260 bin nüfuslu Çorum’un yerel bütçesini harcarsa, asıl görevlerini yerine getiremez.

Yanlış yatırımlardan dolayı Çorum Belediyesi şu anda 500 milyon lira borçludur. Belediye yönetimi borcu kapatmak için 15 günde bir arsa satarak, çareler aramaktadır.

Belediye, üzerine öncelikli vazife olmayan yatırımlar için Çorum halkının bütçesini har vurup harman savurmasın, halkımızı daha fazla borçlandırmasın.

Pandemi döneminde halka, esnafa yardımcı olması gereken belediye yanlış yatırımlardan dolayı büyük bir borç yükünün altına girmiştir.

Yurt binası bir an önce Milli Eğitim Bakanlığına devredilmeli ve tamamlanıp hizmete açılması sağlanmalıdır.” (Haber Merkezi)

