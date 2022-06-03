Belediye üç arsayı 19.5 milyona sattı

Belediye Gülabibey Mahallesi ile Silmkent bölgesinde bulunan ticaret, konut ve villa sitesi arsalarını ihaleye çıkardı.

Gülabibey Mahallesi’nde buluna 8 katlı ticaret ve konut arsası 4 milyon 800 bin TL muhammen bedel üzerinden, Silmkent bölgesinde bulunan konut ve villa sitesi arsası 8 milyon 750 bin TL muhammen bedel ile aynı bölgedeki ticaret arsası ise 4 milyon 200 bin TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre kapalı teklif açık artırma usulüne göre satıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen Üyesi Suat Aydoğan yönetimindeki komisyon huzurunda ayrı ayrı düzenlenen ihalede Silmkent bölgesindeki konut ve villa arsası 10 milyon 200 bin TL karşılığında Karabeyoğlu İnşaat adına Nurettin Yıldırım’a satılırken, ayrı bölgedeki ticaret alanı Feridun Batan’a 4 milyon 510 bin TL’ye; Gülabibey’deki 8 katlı ticaret ve konut arsası ise 4 milyon 806 bin TL karşılığında Göksel Taşkaya, Cuma Can ve Hasan Kaya iş ortaklığına satıldı.

Belediye satışa sunduğu üç arsadan toplam 19 milyon 516 bin TL gelir elde etti.



(Volkan SINAYUÇ)

