Belediye Türk Sanat Müziği Korosu konsere hazırlanıyor

Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konserinin ardından bu kez de Atakan Tetik yönetimindeki Türk Sanat Müziği korosu Çorum halkı ile buluşacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konser için hazırlıklarını sürdüren Türk Sanat Müziği korosunu, çalışmaları sırasında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte konser provasını izleyen Belediye Başkanı Aşgın, koro ekibine başarı diledi.

Belediye Türk Sanat Müziği Korosu konserinin 16 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşeceğini açıklayan Aşgın, Çorum halkını konsere davet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

