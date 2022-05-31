Belediye Türk Halk Müziği Korosu mest etti

Belediye, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Koro Şefi Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği korosu sanatseverlerle buluştu.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen THM konserinde salonu dolduran vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı. Birbirinden güzel türküler seslendiren THM korosu izleyenlerden alkış aldı.

Konseri Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da izledi. Konser sonunda sahneye gelen Candan, koro şefi Arif Sadeçolak ve koro ekibini tebrik ederek çiçek takdim etti.



(Volkan SINAYUÇ)

