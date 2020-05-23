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Belediye, tüm camileri temizledi

Çorum Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü toplu ibadete açılacak olan camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Baştan sona temizlenen camilerdeki çalışmaları inceleyen Başkan Aşgın, öncelikli hizmetlerinden birinin de temizlik çalışmaları olduğunu vurguladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:41
Belediye, tüm camileri temizledi

Çorum’un önemli noktalarını gece-gündüz demeden arife suyuyla yıkadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Camilerimizi ve cemevlerimizi düzenli olarak temizliyoruz. Temizlikle birlikte dezenfeksiyon çalışmalarımızı da yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımız işlerini aşkla yapıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplu ibadete kapalı olan camilerimizin açılışını özlemle bekliyoruz. İnşallah 29 Mayıs 2020 Cuma günü camilerimiz açılmış olacak. Biz o günün heyecanını bugünden yaşıyoruz ve o güne şehrimizdeki tüm camilerimizi ve cem evlerimizi tertemiz bir şekilde açacağız. Önümüzdeki süreçte koronavirüs belası inşallah son bulacak.” Dedi.

Başkan Aşgın, Çorum halkına evde kal çağrısını yineleyerek “Tüm Hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.” dedi.

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