Belediye TSM Korosu müzikseverleri mest etti

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda önceki akşam gerçekleştirilen Bahar Konseri’ne sanat müziği tutkunları ilgi gösterdi. Konseri Başkan Yardımcısı Turhan Candan da izledi. Kürdili hicazkar, muhayyer kürdi, uşşak ve hicaz makamlarında eserleri icra eden Türk Sanat Müziği topluluğu, dinleyicilerden alkış aldı.

Konser sonunda Başkan Yardımcısı Candan bu yıl ikinci konserde yine gönülleri şenlendiren Şef Atakan Tetik ve koro üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Belediyenin kültür ve sanat etkinliklerini sürdüreceğini belirten Candan “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Kadeş Barış Meydanı’nda sanatçı Sancak konserimiz olacak. 30 Mayıs’ta Türk Halk Müziği koromuz sizlerle birlikte olacak. Temmuz ayında festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festival kapsamında birçok konserimiz olacak.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

