Belediye, trap yarışlarının 6.’sını yapıyor

Şehrimizde yaşayan herkesi sporun en az bir branşına dahil etmeyi hedefliyoruz diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi tedbirlerinin tamamen esnemesinin ardından gerçekleşecek Trap Yarışlarına bu yıl katılımın daha fazla olmasını bekliyoruz. Hemşehrilerimiz ve şehir dışından gelen yarışmacılarımızın hem spor yapıp hem de eğlenerek ve stres atarak güzel bir hafta sonu geçireceğini düşünüyorum. Müsabakada Profesyonel ve Avcılar kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve para ödülleri verilecek.” dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği ile birlikte düzenleyecekleri 6. Trap Yarışlarına kayıtların ücretsiz olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Yarışmalar profesyonel erkekler 20 yaş ve altı, profesyonel erkekler 21 yaş ve üstü, profesyonel erkekler 50 yaş ve üstü, avcılar, avcı veteranlar, profesyonel kadınlar olmak üzere altı kategoride yapılacak. Kayıtlar tüm sporcularımız için atış günü saat 08.00’den itibaren atış poligonunda yapılacak” dedi ve 3 Temmuz Cumartesi günü Çimento Fabrikası’nın arkasında bulanan Melikgazi Atış Poligonunda düzenlenecek 6. Trap Yarışlarına tüm Çorum halkını davet etti.

