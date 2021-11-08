Belediye trafik işaretleme ve levha malzemesi satın aldı

Çorum Belediyesi trafik işaretleme ve levha malzemesi satın aldı.

Trafik İşaretleme ve Levha Malzemeleri alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı.

Belediye’nin şehir içi ulaşım ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla cadde ve sokaklara monte edilmek üzere 15 kalem Trafik İşaretleme ve Levha Malzemeleri alımı için düzenlediği ihalede ilk olarak firmaların teklifleri ve belgeleri incelendi.

Yaklaşık maliyeti 366 bin 540 TL olan ihalede en düşük teklifi 281 bin 925 TL ile Ermak İnşaat verirken, Tandem Trafik 298 bin 998 TL, Vektör Cıvata ve İş Güvenliği 369 bin 825 ve Zirve Trafik İnşaat ise 295 bin 475 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların tekliflerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Uğur GÖRKEM)

