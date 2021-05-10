Belediye tiyatro kulübü kuruyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde düzenlediği yarışmalar ve etkinliklerle halkın beğenisini toplayan Çorum Belediyesi şimdi de tiyatro kulübü kuruyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, tiyatronun önemli bir sanat dalı olduğunu, tiyatro severlerden gelen talepleri de dikkate alarak belediye bünyesinde tiyatro kulübü kurmaya karar verdiklerini söyledi. Tiyatronun, insanlara olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandırdığını ifade eden Candan, “Tiyatroya ilgi duyan, tiyatro yapmak isteyip yapamayanlar kulübümüze gelerek gönüllülük esasına dayanarak çalışmalarına başlayabilecek. Pandemi sonrası çalışmalarımıza başlayacağız. Yılda en az 3 oyun sergilemeyi planladığımız tiyatro kulübümüze başvurmak isteyen tiyatroya ilgi duyan hemşehrilerimiz 0507 2070734 numaralı telefonu arayarak kayıtlarını yaptırabilirler” diye konuştu. (Haber Merkezi)

