Belediye Tiyatro Kulübü ile buluşma
Güncel 19.01.2022, 20:50
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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.
Millet Bahçesi’nde bulunan Belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen buluşmayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aşgın, “Kültürel değerlerimize uygun nitelikli tiyatro eserlerini hemşehrilerimizle buluşturan Belediyemiz Tiyatro Kulübü üyeleri ile bir araya geldik.
Çorum’u kültür ve sanatın da merkezi yapma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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