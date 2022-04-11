Belediye, ticaret, konut ve villa arsaları satacak
Çorum Belediyesi Gülabibey Mahallesi’nde ticaret, konut; merkez Silmkent bölgesinde ise villa ve konut arsalarını ihale yoluyla satacak.
Güncel 11.04.2022, 20:18
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Belediye’den yapılan açıklamaya göre Gülabibey Mahallesi’nde bulunan 8 katlı ticaret, konut ile Silmkent bölgesindeki villa ve konut arsaları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yoluyla satılacak.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan ihaleler 14.00, 14.30 ve 15.00’de ayrı ayrı düzenlenecek. Toplam 12 adet arsanın 561 bin TL ile 8 milyon 750 bin TL arasında değişen muhammen bedellerle ihaleye çıkacağı ve ihalelerle ilgili bilgilere https://ihale.corum.bel.tr/ihale/kurucay-ve-gulabibey-mahallesinde-bulunan-2-adet-arsa-satis-ihalesi ile https://ihale.corum.bel.tr/ihale/10-adet-arsa-satisi-ihalesi adreslerinden ulaşılabileceği vurgulandı.
(Haber Merkezi)
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