Belediye tıbbi atık sterilizasyon cihazı ve ekipmanı satın alıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre düzenlenen açık ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından işletilen Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi binasında kullanılmak üzere 1 Adet Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ve ekipmanının alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 487 bin 550 TL olan ihaleye iki firma katıldı.

Firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesi ile başlayan ihalede Vertisa Çevre Teknolojileri İnşaat Reklam Danışmanlık İthalat İhracat firması 1 milyon 480 bin TL teklif verdi. Akar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ise 2 milyon 495 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

