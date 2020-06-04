Belediye tel örgü yaptıracak

Destek Hizmetleri İl Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleştirilen ihalede işin yaklaşık maliyetinin 150 bin lira olduğu belirtilirken tel örgü yapım işi için 3 firma teklif sundu. İhalede Akdeniz Doğalgaz 374 bin 900 lira, Bangir İnşaat 399 bin, Hüseyin Sarı ise 149 bin lira teklif sundu. İhale sonucunun yapılan incelemenin ardından açıklanacağı dile getirildi. (Haber Merkezi)