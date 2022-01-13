Belediye tekerlekli sandalye alıyor

Çorum Belediyesi 2022 Yılı Tekerlekli Sandalye mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ve yaklaşık maliyeti 153 bin 100 TL olan ihaleye iki firma katıldı.

Çorum Belediyesi olarak “Sosyal Belediyecilik” ilkesi çerçevesinde hemşehrilerimizin sosyal yaşama katılımlarını sağlamak, İl içinde ulaşımlarını kolaylaştırabilmek amacıyla 10 adet Akülü Tekerlekli, 25 adet Manuel Tekerlekli Sandalye Alımını kapsayan ihalede Gürbüz Sağlık Ürünleri firması 143 bin 320 TL, BSA Organizasyon ise 145 bin 750 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmalarının teklifleri ve belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Aliye ÖNCEL)

