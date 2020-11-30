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Belediye, tarihi sokak çeşmelerini restore edecek

Çorum Belediyesi, tarihi çeşmelerin restorasyonu için harekete geçti. Belediye, kent merkezindeki 7 tarihi çeşmeyi restore ederek suyu akar hale getirecek.

Güncel 30.11.2020, 15:18
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Belediye, tarihi sokak çeşmelerini restore edecek

Eski mahalle kültürünün önemli örneklerinden olan sokak çeşmelerinin aslına uygun şekilde tekrar hayata geçirilmesi için başlattıkları çalışmanın önemli bir noktaya geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 7 farklı noktada bulunan tescilli sokak çeşmelerinin aslına uygun olarak restore edildikten sonra hizmete sunulacağını kaydetti. Yaptıkları incelemelerde bu tescilli çeşmelerin sularının akmadığını ve çok kötü durumda olduklarını gördüklerini belirten Başkan Aşgın, “Şehir merkezimizde bulunan bu çeşmeler için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırladık. Bu çeşmelerden birisi şu an müzenin bahçesinde bulunmakta, halk bu çeşmeyi görmüyor ve kullanmıyor, çeşmeyi onaylı restorasyon projesine göre çimento gibi uygun olmayan müdahalelerden arındırıp Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne taşıyacağız. Bu çeşmelerden diğeri Maraz Hatça Çeşmesi, bir apartman önünde kötü durumda bulunuyor. Bu çeşmemiz mevcut yerinde onarılması mümkün olmadığından Şeyh Eyüp Sokakta Velipaşa Konağı’nın hemen yanına taşıyacağız. Diğer tüm çeşmelerin yerlerinde aslına uygun olarak onarımını yaptıktan sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.”diye konuştu.

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