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“Belediye sürekli borçlanıyor”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, geçen ay bir sendikanın genel kurulunda Belediye Başkanı Aşgın’ın göreve geldiği tarihte Çorum Belediyesi’nin personel maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumda olduğunu ve kredi çekerek maaşları ödediğini beyan ettiğini, hemen arkasından görevden alınan Belediye Başkanı’nın topa girdiğini ve ‘sabır’ çektiğini söyledi. 

Güncel 07.06.2022, 00:08 07.06.2022, 00:12
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“Belediye sürekli borçlanıyor”

2019’da Çorum Belediyesi’nin kısa ve uzun vadeli borçların toplamının 587 milyon lira olduğunu kaydeden Yılmaz, “2019’da Çorum Belediyesi sadece faize 38 milyon ödemiş. Yıl 2020, Çorum Belediyesi’nin borcu 612 milyona çıkmış. Borç artmış. Aynı senede sadece faiz giderlerine 36 milyon 782 bin lira ödenmiş. Yıl 2021, borç 662 milyon lira. 2021’de Çorum Belediyesi faize 60 milyon 500 bin lira ödemiş.  Sadece 3 yılda Çorum Belediyesi yaklaşık 120 milyon TL faize para ödemiş” dedi. 


Bugün ‘ben olmasaydım, biz gelmeseydik’ denemeyeceğini, Çorum’un, AK Parti’nin Türkiye’deki ilk belediyesi olduğunu belirten Yılmaz, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Geldiğimiz nokta Diyanet’in yapması gerekten işleri Çorum Belediyesi’ne yaptırdık. Spor Bakanlığı’nın yapması gereken işleri Belediye yaptı. Milli Eğitim’in yapması gereken okulu Milli Eğitim yapmadı Çorum Belediyesi yaptı. Bugün yenisi ‘çok borçluyuz’, eskisi ise ‘bana sabır çektirmeyin’ diyor. Bizde hepinize pes diyoruz. 
Rakamlar yalan söylemez. Çorum Belediyesi bugün de borçlanma limitlerinin üzerinde borçlanarak yoluna devam etmektedir. Belediye emlakçılarla rekabet ediyor. Sürekli arsa satışı halinde. Buna karşılık ‘Çimentonun arsasını aldık’ diyeceksiniz. Satılan arsaları, kullanılan kredileri, borcun artışını Çorum halkına şeffaf bir şekilde anlatılmasını rica ediyoruz. 
Sayın başkan o toplantıda enteresan bir benzetme daha yaptı. ‘Benim sendikam o, benim sendikam bu’ dedi. Onlarca sendika var. O sendikalara mensup insanların belediye başkanı değil misiniz? Ayan beyan bu kadar ayrıştırma yapılmasını doğru bulmuyoruz. 
Halk Ekmeklerin önü gerçekten içler acısı. Ekonomik krizin bu kadar derinden vurduğu, yaraladığı şu günlerde eğer yetmiyorsa büfelerin sayısının artırılmasını istiyoruz. O kuyruklar o kadar çok ve uzun ki, insanlar kışın soğuğunda, yazın sıcağında saatlerce kuyrukta bekliyor. Bu görüntüler Çorum’a yakışmıyor.” (Nurdan AKBAŞ) 
 

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