Belediye, sudaki zammı Haziran’a kadar erteledi

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi’ne istinaden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında olağanüstü olarak toplandı. Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıda ilk olarak yoklama yapıldı. Daha sonra ise mazeretleri nedeniyle il dışında bulunan CHP’li Suat Aydoğan, Tuncel Gürgen, Hüseyin Gazi Uysal ve Meserret Gariboğlu’nun mazeretleri oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanları tarafından Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketi ile ilgili birer açıklama yapılarak gündeme geçildi.

Buna göre Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün Belediyemiz Meclisi’nin 06.12.2019 Tarih ve 4 nolu karar ile kabul edilen su tarifesinin uygulamasının 1 Haziran 2020 tarihine kadar tehiri ile ilgili maddeye geçildi. Madde öncesinde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da esnaf odaları tarafından kış döneminde su zammının uygulanmaması ile ilgili talebi üzerine konunun gündeme geldiğini bildirdi.

Su zammının 1 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında uygulanmaması ile ilgili talep uyarınca AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanları ile yaptıkları görüşmede kararın 1 Haziran 2020’den itibaren geçerli olması kararı aldıklarını söyleyen Aşgın, ayrıca 4.95 TL’den 6.50 TL’ye çıkan ticarethane tarifesinde ise yüzde 10’luk bir indirim uygulayarak 1 Haziran’a kadar 4.5 TL’den yapılması ile ilgili bir teklifin de hazırlanarak Meclise sunulduğunu bildirdi.

Kış döneminin fedakarlık yapılması gereken bir dönem olduğunu belirterek bunu Belediye olarak kendilerinin yapmasının daha doğru olacağına karar verdiklerini, bu nedenle de Belediye’nin gelir tarifesi içinde su fiyatlarında yaptıkları düzenlemeyi 1 Haziran’a kadar tehir etme kararı alınacağını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuşmasından sonra iki gündem maddesini ayrı ayrı oya sundu. Belediye Meclis üyeleri de hem ticarethanelerde yapılacak olan indirim hem de tüm su tarifelerinin uygulamasının 1 Haziran 2020’den geçerli olması ile ilgili oybirliği ile karar verdi.

Belediye Başkanı Aşgın, son olarak ise kış aylarıyla birlikte vatandaşın gider kalemlerinin artması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını vurgulayarak AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanları başta olmak üzere tüm Meclis üyelerine Çorum halkı adına teşekkür etti. CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz da bunun bir indirim olmadığını, sadece alınan kararın tehir edildiğini tekrar hatırlattı.

(Volkan SINAYUÇ)